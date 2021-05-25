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مبادرة رئيس الجمهورية | كل ما ترغب في معرفته عن تطبيق "اتكلم عربي وعيشها مصري".. أهدافه وكيفية تحميله

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:20 م
تطبيق اتكلم عربي
تطبيق اتكلم عربي
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مبادرة رئيس الجمهورية | كل ما ترغب في معرفته عن تطبيق "اتكلم عربي وعيشها مصري".. أهدافه وكيفية تحميله

في إطار التيسير على المغتربين في كافة الدول وحفظ الهوية المصرية، أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربي".

وفي السطور التالية سنستعرض لكم أبرز المعلومات عن تطبيق "اتكلم عربي وعيشها مصري" الجديد بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

معلومات عن تطبيق اتكلم عربي
التطبيق الذي يحمل شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري» يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

تستهدف مبادرة «اتكلم عربي» في المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.

ويتيح إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة «اتكلم عربي» الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

وأشادت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، في بيان لها، بإطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» بالتعاون مع «نهضة مصر»، مؤكدة أنها فرصة لجميع الأجيال الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق يحافظ بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، كما أنه جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية، بالإضافة إلى أن الهدف منه ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، لسهولة للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل فيما بعد وعند عودتهم إلى وطنهم.

كيف يمكن تحميل التطبيق؟
يمكن تحميل تطبيق اتكلم عربي عن طريق جوجل بلاي.

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