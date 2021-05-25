تحرير 6983 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6983 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2225 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 280 مخالفة السير بدون تراخيص، 54 مخالفات موقف عشوائي، 50 مخالفة لشروط التراخيص.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيق.