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تجديد حبس ماهينور المصري وإسراء عبدالفتاح و2 آخرين في قضية نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية "ماهينور المصري" والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وأمل عبدالوهاب ورضوي محمد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على العنف.

وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عددا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.

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