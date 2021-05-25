Advertisements

تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن صندوق تحيا مصر وصول القافلة الثانية صباح اليوم إلى ميناء رفح البرى لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة، حيث قام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة فى عملية إعمار القطاع.



وقال صندوق تحيا مصر فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتى تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية، والتى ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.



وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى.



الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.



وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التى تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية فى إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذى أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى مجالات التنمية.
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة
تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

غياب راموس عن اليورو يصب في صالح نجم منتخب مصر السابق

منذ ساعة و 6 دقيقة

الموت يُفجع المنتج وليد منصور

منذ أقل من ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 3 ساعات

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:51 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»