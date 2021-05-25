تشمل 500 طن مواد بناء وأدوات صحية.. "تحيا مصر" يرسل القافلة الثانية لدعم غزة

أعلن صندوق تحيا مصر وصول القافلة الثانية صباح اليوم إلى ميناء رفح البرى لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة، حيث قام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة فى عملية إعمار القطاع.







وقال صندوق تحيا مصر فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتى تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية، والتى ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.







وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى.







الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.







وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التى تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية فى إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذى أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى مجالات التنمية.