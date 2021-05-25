Advertisements

رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها بعد حصولها على لقاح كورونا..فماذا قالت؟

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن تلقيها لقاح فيروس كورونا، وقامت بتوجيه رسالة شكر لوزارة الصحة على الجهود التي يبذلونها للتصدي لذلك الفيروس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت رانيا يوسف عدة صور لها أثناء تلقيها للقاح، وعلقت عليها قائلة :"النهاردة الحمد لله حصلت علي دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر".

وتابعت رانيا يوسف قائلة:" أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزاره الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء".

وأضافت رانيا يوسف:"لازم كلنا نحصل علي اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أي اشاعات وباذن الله مصر والعالم هنعدي الأزمه دي علي خير".

أخبار تهمك

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 14 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 15 ساعة

الموت يُفجع المنتج وليد منصور

منذ أقل من ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

غياب راموس عن اليورو يصب في صالح نجم منتخب مصر السابق

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:51 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»