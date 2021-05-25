رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها بعد حصولها على لقاح كورونا..فماذا قالت؟

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن تلقيها لقاح فيروس كورونا، وقامت بتوجيه رسالة شكر لوزارة الصحة على الجهود التي يبذلونها للتصدي لذلك الفيروس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت رانيا يوسف عدة صور لها أثناء تلقيها للقاح، وعلقت عليها قائلة :"النهاردة الحمد لله حصلت علي دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر".



وتابعت رانيا يوسف قائلة:" أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزاره الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء".



وأضافت رانيا يوسف:"لازم كلنا نحصل علي اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أي اشاعات وباذن الله مصر والعالم هنعدي الأزمه دي علي خير".