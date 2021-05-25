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شاهد.. لحظة انهيار نانسي صلاح أثناء تشييع جنازة شقيقتها

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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قامت الفنانة نانسى صلاح بتشيع جثمان شقيقتها الكبرى ميرفت عبد الفتاح من مسجد السيدة نفيسة، بعدما أدت منذ قليل صلاة الجنازة عليها، وبدت نانسي في تلك اللحظة وهي منهارة من البكاء. 


أعربت نانسى عن حزنها الشديد لفقد والدتها وشقيقتها فى أيام قليلة، فنشرت ستوري عبر خاصية ستورى بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" وقالت: "للهم لا اعتراض الاتنين بينهم يومين أمهاتى اللى ولدتنى واللى ربتنى اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلفنى خيرا منها".



أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها أول أمس الأحد عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماما فى ذمة الله .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين لا إله إلا الله".

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