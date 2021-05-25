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"أمهات مصر" عن سحب قانون التعليم من البرلمان: قرار حكيم لمعالجة أوجه القصور

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قرار مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات قوانين مقدمة للبرلمان علي راسها قانون التعليم، هو قرار حكيم دون معرفة تفاصيل وأسباب سحب القوانين.


وأضافت عبير، في تصريحات صحفية "أن القرار -أيا كانت أسبابه- فهو يصب في مصلحة أولياء الأمور لأن الوزارة ستعيد بكل تأكيد مراجعة قانون التعليم مره أخري وتعيد حساباتها وإعادة تصحيح بعض القصور في القانون.

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