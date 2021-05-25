الصفدي: مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة إيجابية لحل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة إيجابية يجب العمل عليها للتوصل لحل للقضية الفلسطينية.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، إنه يجب تنسيق الجهود مع السلطة الفلسطينية بشأن إعمار غزة.

وطالب الصفدي، بوقف الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية غير الشرعية في الأقصى والقدس، مضيفًا: على إسرائيل وقف عمليات ترحيل وتهجير الفلسطينيين من القدس".

وتابع الصفدي: "ندعم قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.