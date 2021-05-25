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وفاة القس فيلوباتير أحد رهبان دير الشايب بالأقصر

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب، اليوم، الأب المبارك الراهب القس فيلوباتير الشايب الراهب بدير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

ولد في ٢٠ فبراير ١٩٧١ بمركز إخميم في محافظة سوهاج، وترهب في ١ فبراير ٢٠٠٠، ونال درجة القسيسية يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، في نياحة الأب المبارك الراهب القس فيلوباتير الشايب، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

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