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غلق 19 صيدلية إداريا لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط في الدقهلية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن غلق 19 صيدلية إداريا لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول فى كل من مركز المنصوره والسنبلاوين وتمي الامديد واجا وجمصه.

كما قرر "المحافظ " اعادة ممارسة النشاط لعدد 1 صيدلية بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق وتلافى المخالفات وتعيين مدير مسئول.

ووجه "المحافظ " بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها، وسرعة انهاء اجراءات التشغيل واعادة النشاط للصيدليات التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعين المدير المسئول وانقضت مدتة الغلق لها وفقا للقانون.

وأشار " المحافظ " إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة.

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