مني ممدوح عن أزمة شريف دسوقي:"وجع قلبي"



أضافت:" اتهموه بالادمان وحصل اللي حصل ، عليه العوض ومنه العوض علي اللي بيحصل في الزمن ده وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وقاطع أرزاق ولا اكل حق حد في كل مجال وقدر الله وماشاء فعل ربنا يشفيك يا شريف ويعينا علي السواد اللي بنشوفه".





واختتم ت كلامها قائلة:" الناس قلوبها ماتت وضميرها.. الأرزاق بيد ربنا ".





وكانت آخر أعمال الفنان شريف دسوقي السينمائية هو فيلم" وقفة رجالة"، وهو بطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، سيد رجب تأليف هيثم دبور، إخراج احمد الجندي.

وجهت الفنانة مني ممدوح رسالة مؤثره للفنان شريف دسوقي بعد أزمه بتر قدمه وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".نشرت الفنانة مني ممدوح صورة للفنان شريف دسوقي، وعلقت عليها قائلة:" انا صاحية علي خبر وجع قلبي حقيقي وسبق ‘كتبت قبل كده ، كتبت عن الأستاذ والمحترم ، الزميل المجتهد شريف دسوقي والظلم والإهانة اللي اتعرض ليها من منتج عمل وعياطه اللي حقيقي وجع قالي وكمان دلوقتي بتر قدمه اللي قال كتير إنه محتاح ياخد فلوسه للعلاج وبسرعه عشان يتعالج".