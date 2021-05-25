



الفطر الاصفر.. وباء جديد يهدد العالم "أحد مضاعفات كورونا" (تعرف على خطورته وأعراضه وكيف يمكن علاجه)





الفطر الاصفر | سجلت دولة الهند خلال الـ 14 يومًا الماضيين، إصابات متزايدة بالفطر الأسود أحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبعدها بقليل أعلنت بعض الولايات في الهند تسجيل اصابات بالفطر الابيض أيضًا.





وتم الكشف أن مرض الفطر الابيض يهدد أصحاب المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا، وقالت الصحف الهندية، أن السبب هو بعض الظورف الغير صحية المنتشرة هناك.





ورصدت إحدى الصحف الهندية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25/5/2021، في أحدث تقرير لها عن رصد بعض الحالات لما يسمى بالفطر الاصفر أحد تبعات الإصابة بالفيروس التاجي.





ما هو الفطر الاصفر؟

يشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.





على عكس العدوى الأخريين، يبدأ الفطر الاصفر داخليًا، ويسبب بطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء لذلك، لا يزال من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.





وفقا للتقارير، تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الاصفر في غازي آباد، |أحد مدن الهند وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.





من المهم معرفة أن معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف غير الصحية سوء النظافة، أو الموارد الملوثة (بما في ذلك الطعام) أو الإفراط في استخدام المنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين، لا يزال المرضى الذين يعانون من الأمراض المصاحبة أو يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة معرضين لخطر أكبر للإصابة بالعدوى.





أعراض عدوى الفطر الاصفر

يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضًا مزعجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد، ما يجعل الفطر الاصفر أكثر سوءًا هو أنه يبدأ في الانتشار في الجسم داخليًا، ويسبب أعراضًا مختلفة جدًا في البداية.





بعض الأعراض المعروفة للعدوى في الوقت الحالي هي:

خمول، تبدأ العدوى الفطرية بالانتشار داخليًا وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتتركك بلا طاقة، هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخمول الحاد والتعب والإرهاق.





ضعف الشهية، يمكن أن يؤدي انتشار العدوى الفطرية أيضًا إلى اضطراب عملية الهضم، يمكن للمرضى الإبلاغ عن أعراض مثل فقدان الشهية وعادات الأكل السيئة فجأة.





فقدان الوزن وضعف التمثيل الغذائي، يقول الخبراء إن فقدان الوزن غير المعتاد يمكن أن يكون علامة على أن الشخص يحتاج إلى فحص طبي، خاصة إذا كان يُظهر أيضًا أعراضًا مشابهة للعدوى الفطرية الأخرى في الدورة الدموية في الوقت الحالي.





تشوه الوجه هو عرض نموذجي للفطر الأسود يقول الخبراء إن الحالات الخطيرة من الفطريات الصفراء يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابة المريض بالعيون الحمراء.





كيف يتم علاجه؟

الالتهابات الصفراء أو الفطرية الأخرى التي يتم الحديث عنها الآن ليست جديدة أو نادرة تمامًا حاليًا، ويقول الأطباء أن حقن أمفوتيريسين ب، وهو دواء مضاد للفطريات، هو العلاج الوحيد المعروف لمكافحة العدوى.



