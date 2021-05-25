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تغييرات منتظرة في بيراميدز لإنقاذ الموسم
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:39 م
غدير أحمد
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استقر مجلس إدارة نادى بيراميدز برئاسة سالم الشامسى، رجل الأعمال الإماراتى، على إجراء العديد من تعديلات جذرية خلال الفترة المقبلة داخل صفوف الفريق السماوي.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن إدارة الفريق السماوي تخطط تعديل العديد من الإجراءات الكبيرة سواء على المستوى الفنى من خلال رحيل بعض العناصر التى لا تؤدى بالمستوى الفنى المطلوب.
وتابعت أن هناك اتجاه بدخول بعض الشخصيات الإدارية القوية التى لها علاقة بكرة القدم لتولى الملف التعديلات خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر أن بيراميدز ينافس بشكل قوى فى الكونفيدرالية، فى حين ابتعد الفريق السماوى عن المنافسة على لقب الدورى الممتاز بالموسم الحالى.
وضرب نادي بيراميدز موعدا في الدور المقبل مع الرجاء البيضاوي المغربي أو اورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي اللذين يلتقيان لاحقا (1-1 ذهابا).
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