تغييرات منتظرة في بيراميدز لإنقاذ الموسم

استقر مجلس إدارة نادى بيراميدز برئاسة سالم الشامسى، رجل الأعمال الإماراتى، على إجراء العديد من تعديلات جذرية خلال الفترة المقبلة داخل صفوف الفريق السماوي.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن إدارة الفريق السماوي تخطط تعديل العديد من الإجراءات الكبيرة سواء على المستوى الفنى من خلال رحيل بعض العناصر التى لا تؤدى بالمستوى الفنى المطلوب.





وتابعت أن هناك اتجاه بدخول بعض الشخصيات الإدارية القوية التى لها علاقة بكرة القدم لتولى الملف التعديلات خلال الفترة المقبلة.





والجدير بالذكر أن بيراميدز ينافس بشكل قوى فى الكونفيدرالية، فى حين ابتعد الفريق السماوى عن المنافسة على لقب الدورى الممتاز بالموسم الحالى.





وضرب نادي بيراميدز موعدا في الدور المقبل مع الرجاء البيضاوي المغربي أو اورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي اللذين يلتقيان لاحقا (1-1 ذهابا).



