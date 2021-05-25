Advertisements

غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى تمام السابعة من مساء غدا الاربعاء الموافق ٢٦ من مايو الجارى حفلا فنيا للمطربة وعازفة الايقاع السودانيةاسيا مدنى حيث تقدم وصلة موسيقية من الفلكلور السودانى الأصيل الى جانب مجموعة من الالحان التراثية.

يشار أن الفنانة آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل، مصرية الهوية انطلقت فى مشوارها الفنى منذ عدة سنوات، واستقرت فى مصر، ووضعت بصمتها فى عدد من التجارب الموسيقية بساحة الأندرجرواند والموسيقى البديلة منها "أفريكايرو"، وانضمت الى مشروع النيل الذى يضم عددا من الفنانين وأكثر من ٣٠ نوع موسيقى من مختلف دول حوض النيل.
غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية
غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية
غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية
غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية
غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية
غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية

أخبار تهمك

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 20 ساعة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

غياب راموس عن اليورو يصب في صالح نجم منتخب مصر السابق

منذ ساعة و 9 دقيقة

الموت يُفجع المنتج وليد منصور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:51 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»