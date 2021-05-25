غدا.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الاسكندرية

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى تمام السابعة من مساء غدا الاربعاء الموافق ٢٦ من مايو الجارى حفلا فنيا للمطربة وعازفة الايقاع السودانيةاسيا مدنى حيث تقدم وصلة موسيقية من الفلكلور السودانى الأصيل الى جانب مجموعة من الالحان التراثية.



يشار أن الفنانة آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل، مصرية الهوية انطلقت فى مشوارها الفنى منذ عدة سنوات، واستقرت فى مصر، ووضعت بصمتها فى عدد من التجارب الموسيقية بساحة الأندرجرواند والموسيقى البديلة منها "أفريكايرو"، وانضمت الى مشروع النيل الذى يضم عددا من الفنانين وأكثر من ٣٠ نوع موسيقى من مختلف دول حوض النيل.