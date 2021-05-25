بعد أزمه بتر قدمه.. شريف دسوقي ينتظر عرض فيلم" ماما حامل"





تعرض الفنان شريف دسوقي لأزمة جديدة مؤخرًا الزمته بإجراء عملية جراحية لبتر ساقه، بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكر .



وينتظر الفنان شريف دسوقي خلال الأيام المقبلة عرض فيلم "ماما حامل" الذى يشارك في بطولته والمقرر عرضه في السينمات يوم 2 يونيو المقبل، حيث انتهى من تصوير مشاهده قبل عدة أسابيع، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام نانسي صلاح، هدى الأتربي، هدى مجد، سامي مغاوري.





الجدير بالذكر أن الفنان شريف سوقى شارك مؤخرا في فيلم "وقفة رجالة"، وهو بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.