Advertisements

شون وصوامع المنيا تستقبل 256 ألف طن من الأقماح

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 256348 طن و637 كيلو من القمح، من خلال (البنك الزراعي -قطاع المطاحن -صوام الشركة القابضة)، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.
وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 20 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الموت يُفجع المنتج وليد منصور

منذ أقل من ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 4 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

غياب راموس عن اليورو يصب في صالح نجم منتخب مصر السابق

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:51 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»