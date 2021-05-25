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محافظ المنيا: إقبال كبير على المركز المتنقلة للقاحات فيروس كورونا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خلال تواجده في منطقة كورنيش النيل، مع أول يوم لافتتاحه أمام المواطنين، حيث تم الكشف على 80 حالة أمراض مزمنة واعتلال كلوي، وتم تطعيم 90 حالة بلقاح فيروس كورونا.
واكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا ستقوم بتخصيص مقر ثابت لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة الى الكشف على الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة 100 مليون صحة، أمام البنك الأهلي بكورنيش النيل.
أضاف المحافظ، ان المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، يهدف إلى استيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.
هذا وقد تم تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.
وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

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