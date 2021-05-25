محافظ المنيا: إقبال كبير على المركز المتنقلة للقاحات فيروس كورونا

Advertisements
محافظ المنيا: إقبال كبير على المركز المتنقلة للقاحات فيروس كورونا
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:48 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خلال تواجده في منطقة كورنيش النيل، مع أول يوم لافتتاحه أمام المواطنين، حيث تم الكشف على 80 حالة أمراض مزمنة واعتلال كلوي، وتم تطعيم 90 حالة بلقاح فيروس كورونا.
واكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا ستقوم بتخصيص مقر ثابت لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة الى الكشف على الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة 100 مليون صحة، أمام البنك الأهلي بكورنيش النيل.
أضاف المحافظ، ان المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، يهدف إلى استيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.
هذا وقد تم تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.
وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).
واكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا ستقوم بتخصيص مقر ثابت لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة الى الكشف على الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة 100 مليون صحة، أمام البنك الأهلي بكورنيش النيل.
أضاف المحافظ، ان المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، يهدف إلى استيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.
هذا وقد تم تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.
وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).
Advertisements