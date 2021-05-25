جنود إثيوبيون يطلبون اللجوء في السودان بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراي

طالب جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام في دارفور، اللجوء في السودان بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بتخطيط إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، لفرض قيود على التأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين بسبب صراع تيجراي.

وأضافت أن إدارة بايدن تخطط لوقف المساعدات الأمنية المقدمة لإثيوبيا، وفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين وإريتريين، وقد تستهدف أيضا برامج البنك الدولي وصندوق النقد في أديس أبابا.

وأشارت إلى أن قيود التأشيرات تشير لنقطة تحول محتملة في العلاقات الأميركية - الإثيوبية.