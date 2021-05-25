Advertisements

جنود إثيوبيون يطلبون اللجوء في السودان بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

طالب جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام في دارفور، اللجوء في السودان بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بتخطيط إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، لفرض قيود على التأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين بسبب صراع تيجراي.

 

وأضافت أن إدارة بايدن تخطط لوقف المساعدات الأمنية المقدمة لإثيوبيا، وفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين وإريتريين، وقد تستهدف أيضا برامج البنك الدولي وصندوق النقد في أديس أبابا.

 

 وأشارت إلى أن قيود التأشيرات تشير لنقطة تحول محتملة في العلاقات الأميركية - الإثيوبية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوات حفظ السلام جنود إثيوبيون إقليم تيجراي إثيوبيا

أخبار تهمك

غياب راموس عن اليورو يصب في صالح نجم منتخب مصر السابق

منذ ساعة و 9 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

أول تعليق رسمي من المصري على ركلة جزاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع المنتج وليد منصور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 3 ساعات

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 4 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

إجراء جديد لإثيوبيا بشأن الطائرة المنكوبة

هل تؤثر أحداث إثيوبيا على استكمال مفاوضات سد النهضة؟

معارض سوداني: عدد اللاجئين الإثيوبيين ارتفع إلى 20 ألف بسبب الحرب

وسائل إعلام إثيوبية: الجيش سيستخدم الدبابات لحصار تيجراي

"أطباء بلا حدود": رأينا القوات الإثيوبية تعدم مدنيين في تيجراي

مسؤول أمريكي: إثيوبيا رفضت دعوتنا لوقف إطلاق النار في تيجراي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:51 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»