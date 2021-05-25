ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها عبر " إنستجرام"





شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها عدة صور جديدة لها من مراسم احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلقت ناهد السباعي على الصور قائلة:" شكراُ جدا لأجمل عيد ميلاد علي الإطلاق ، لايوجد كلمة توصف كم أنا سعيدة".





الجدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة ناهد السباعي في الدراما مسلسل" النهاية " تأليف انجي علاء إخراج احمد نادر جلال ، بطولة يوسف الشريف ، سهر الصايغ، أحمد وفيق، نهال نور.