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ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها عبر " إنستجرام"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها عدة صور جديدة لها من مراسم احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت ناهد السباعي على الصور قائلة:" شكراُ جدا لأجمل عيد ميلاد علي الإطلاق ، لايوجد كلمة توصف كم أنا سعيدة".


الجدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة ناهد السباعي في الدراما مسلسل" النهاية " تأليف انجي علاء إخراج احمد نادر جلال ، بطولة يوسف الشريف ، سهر الصايغ، أحمد وفيق، نهال نور.
ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها عبر " إنستجرام"
ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها عبر " إنستجرام"

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