"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل





توقع "جولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللا ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك حتى على الرغم من الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام.





ووفقا لـ"رويترز"، قال البنك في مذكرة بتاريخ الأحد "تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين من كوفيد - 19 في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة".

وأضاف أن "افتراض عودة الصادرات الإيرانية في تموز (يوليو) لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع".





تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي لكن الخام عوض بعض تلك الخسائر أمس، إذ ظهرت عقبة محتملة في مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وهي المساعي التي قد تضيف لإمدادات النفط. ومن المقرر استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.





وقال "جولدمان ساكس"، "إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك أخيرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية".





وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن أغلب الزيادة مرجحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.





وقال في المذكرة "التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العام ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضا".





كما توقع البنك أن تقوم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.





وكانت قد ذكرت شركة بيكر هيوز الجمعة الماضي أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة زاد بمقدار اثنتين هذا الأسبوع ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 455، وهو ما يزيد على مائة منصة منذ بداية العام.





وأوضح التقرير الأسبوعي للشركة أنه في الأسبوع السابق زاد عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بمقدار خمس، لكن الاتجاه الأطول في إضافات عدد الحفارات يبشر بالخير لصناعة النفط الأمريكية، حيث يرتفع عدد الحفارات مضيفا 104 حفارات حتى الآن هذا العام وأكثر من النصف من الحفارات، التي أضيفت في ولاية تكساس.





وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي لحفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة الآن يزيد بمقدار 137 عن التوقيت نفسه من العام الماضي.





ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد منصات الحفر بمقدار أربع هذا الأسبوع ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 356 هذا الأسبوع، وقد انخفض عدد الحفارات الغازية من 1 إلى 99 وانخفض عدد الحفارات المتنوعة بمقدار 1.



