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نانسي صلاح أثناء جنازة شقيقتها :"سيبوني أسلم عليها الأول"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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دخلت الفنانة نانسي صلاح، في حالة انهيار شديد، أثناء تشيع جثمان شقيقتها الكبرى ميرفت عبد الفتاح من مسجد السيدة نفيسة، ووضعت يدها على نعشها، وبدت تررد وهي منهارة من البكاء :"بالراحة سيبوني أسلم عليها الأول" .

أعربت نانسى عن حزنها الشديد لفقد والدتها وشقيقتها فى أيام قليلة، فنشرت ستوري عبر خاصية ستورى بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" وقالت: "للهم لا اعتراض الاتنين بينهم يومين أمهاتي اللي ولدتني واللي ربتني اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منها".

أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها أول أمس الأحد عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماما فى ذمة الله .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين لا إله إلا الله".

 

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