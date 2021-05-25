9 تريليونات دولار ميزانية متوقعة لـ"الفيدرالي الأمريكي" بنهاية 2022









أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أمس، أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022.





وبحسب "رويترز"، تفترض التوقعات، التي صدرت في إطار تقرير سنوي أعده فريق الأسواق بفرع الاحتياطي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى نهاية 2021 .





وتفترض أيضا أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجيا لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022 .





وتضخمت الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي العام الماضي بعد أن تحرك البنك المركزي الأمريكي بشكل نشط لدعم الاقتصاد وأسواق الائتمان عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر وإطلاق حزمة برامج للإقراض الطاري وزيادة مشترياته الشهرية من الأصول.





وبلغت محفظة البنك المركزي الأمريكي أقل قليلا من ثمانية تريليونات دولار الأسبوع الماضي، بحسب أحدث بيانات متاحة، ارتفاعا من نحو 4.1 تريليون دولار في بداية 2020 .





ووفقا للتقرير، فإنه على أساس نطاق من النتائج المحتملة، فإن محفظة مجلس الاحتياطي إما أنها ستستقر قرب تسعة تريليونات دولار حتى 2030 وإما أن تهبط إلى 6.6 تريليون دولار.