الليلة.. أحمد سامي يضع خطة عبور البنك الأهلي في الدوري

يختتم فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة البنك المقرر لها غد الأربعاء فى الجولة الـ24 من بطولة الدورى العام.





وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى المباراة وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث فى مباراة الإنتاج الحربى، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.





وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار سلسلة العروض القوية التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على اعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.





وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة البنك الأهلى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به رغم تراجع نتائجه فى الفترة الماضية الا أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثنائى خط الدفاع رجب نبيل ومحمود البدرى بعدم تكرار الإخطاء الدفاعية التى ارتكبوها فى مباراة الأنتاج الحربى الأخيرة وكلف الفريق هدفين فى آخر 4 دقائق.





وشاهد الجهاز الفنى للموج الأزرق عدة مباريات لفريق البنك الأهلى للوقوف على طريقة اللعب والعناصر المؤثرة فى التشكيلة التى يعتمد عليها خالد جلال مدرب الفريق .





وسيعلن المدير الفنى قائمة ال20 التى ستدخل مسعكر مغلق الليلة ،فى أحد فنادق القاهرة عقب انتهاء التدريب الختامى اليوم ، ومن المرجح عودة محمد عبدالمنعم إلى قائمة المباريات من جديد بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة وأبعدته عن المباريات مؤخرا.





ويأمل سموحة في استمرار الانتصارات لتأمين وجوده المربع الذهبى هذا الموسم فضلا عن استمرار ملاحقة المصرى صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحد فقط.



