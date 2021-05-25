مخطط تطبيقها في المدارس الدولية.. ما لا تعرفه عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ الهوية المصرية للمصريين بالخارج، بتعليم اللغة العربية، المقرر تدريسها في المدارس الدولية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".



١. أطلقت وزارة الهجرة، المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ الهوية المصرية للمصريين في الخارج في الجيل الثاني والثالث.



٢. تهدف إلى تعليم اللغة العربية، خاصة في ظل تعرض الشباب للغات أخرى وانفتاح لا ترفضه الدولة لضرورة عدم نسيان بلادها الأم ولغتها الأم.



٣. التطبيق موجود على نظم تشغيل إندرويد وآي أوس إس بالتعاون مع دار نهضة مصر التي بذلت جهدا كبيرا لتلبية رغبات أبناء المصريين في الخارج لتواكب التكنولوجيا وتمثل الدولة المصرية.



٤. يضم التطبيق شخصيات كارتونية تساعد الطفل على تعلم الحروف والكلمات وتبدأ في المرحلة الأولى للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات ليسير في رحلة تبدأ من النوبة وصولا إلى العاصمة الإدارية ويتم تعليم الطفل الحروف وكذلك أبرز الكلمات المصرية المستخدمة وكذلك أهم مبادئ اللغة العربية.



٥. تطبيق الذكاء الاصطناعي حيث يستخدم التطبيق اللعبة من خلال تذكير الشخصيات.



٦. يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالهوية المصرية من أجل ربط المواطنين المصرين الموجودين في الخارج.



٧. هناك تنسيق بين وزارة الهجرة ومجمع اللغة العربية من أجل مواجهة حرب طمس اللهوية لتفريغ المجتمع عن طريق تفريغ اللغة.



٨. عُرض التطبيق على الأسر المصرية قبل طرحه من أجل معرفة رجع الصدى من الأطفال.



٩. يحتاج المبادرة، المصريون في الخارج وكذلك المصريون في الداخل الذين يدرسون في المدارس الدولية.