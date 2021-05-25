"البيئة" تدشن حملات توعية بيئية بشبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

دشنت وزارة البيئة أولى فعاليات حملات التوعية البيئية بقرية نوى مركز ومدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري، ورفع وكفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي كان نصيب محافظة القليوبية منها تطوير عدد 36 قرية و148 عزبة تابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أقيمت الفاعليات تحت رعاية وتنفيذا لتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبتوجيهات الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى.



وعقد أعضاء فريق عمل المبادرة بالقليوبية ممثلا في المهندس محمد رضا مدير إدارة نوعية المياة وإيناس محمد، مدير إدارة الإعلام وبالتعاون مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية، لقاء بحضور النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوى، وعاطف فكري مدير مدرسة منشية نوى، لتنفيذ 3 أنشطة توعوية استهدفت أعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني

والسيدات.



وجرت التوعية من قبل فريق العمل موضحين أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث على استدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء إجتماعية أو إقتصادية أو بيئية لكافة قرى الريف المصرى.



وأكد فريق العمل، أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة وتستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والإجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلي نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



وذلك من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي بقرى ومدن محافظة القليوبية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



كما جرى التعريف بجهود وزارة البيئة ودورها في الحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة

كما جرى التنويه على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة.



كما جرى التنويه على الحد من استخدام البلاستيك والتعريف بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وأن مؤسسة "حياة كريمة" تدعم من خلال دورها توفير كل سبل الراحة والأمان لكل فئات المجتمع.