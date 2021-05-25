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تركي آل الشيخ: نحن محظوظين بوجود قائد عربي يملك الحكمة و القوة مثل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعرب المستشار تركي آل الشيخ، عن سعادته البالغة بمقابلته لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر تركي آل الشيخ صورة له برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق عليها قائلاً:"في كل مره اتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله المس كم نحن محظوظين بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا يملك الحكمه والقوه وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيش مصر الأبي ... رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغاليه ولأمته العربيه".
 
وقد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
وقد أكد السيد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

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