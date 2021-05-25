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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء المقبل الموافق26? مايو 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 31 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


غدًا الأربعاء:

شبورة مائية صباحًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي السواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري علي فترات متقطعة.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي السواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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