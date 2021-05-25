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خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن خطة الاستعداد لاستقبال المصطافين علي شاطئ جمصة.


وتابع المحافظ مع اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة أعمال التجميل والتطوير بشاطئ مدينة جمصة والتي يتم تنفيذها تزامنا مع عودة فتح الشواطئ للمواطنين عملا على راحة المصطافين.

وقال رئيس المدينة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم تنفيذ العديد من الاعمال بشاطئ مصيف جمصة موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تنظيف وتطهير وتعقيم دورات المياه علي الشاطئ حرصا على سلامة المترددين وقال انه تم تنفيذ عدد 2 مشايه خرسانيه وسيتم وضع إنترلوك عليها مؤديه إلى الشاطئ.


وأشار الى انه من المقر تنفيذ 9 مشايات من هذا النوع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه ومنهم 3 مشايات بتقسيم 15مايو مؤكدا ان العمل يتم على قدم وساق لتجميل ودهان البلدورات بشوارع المصيف وبانحاء مدينة جمصة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بىية صحية وآمنة للمواطنين.

واشار المحافظ إلى إستمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء ومتابعه النشاط اليومى لأعمال تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وفى اطار خطة محافظة الدقهلية التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء.
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين
خطة محافظة الدقهلية لاستقبال شاطي جمصة للمصطافين

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