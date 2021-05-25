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البورصة تفقد 11.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.13% بختام التعاملات
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 02:56 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات وذلك لليوم الثاني على التوالي، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، تحت موجة جني أرباح كبيرة .
وخسر رأس المال السوقي 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.630 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.13%، ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2122 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 3090 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 528.206 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية ، وتم التداول على 203 سهم، ارتفع منهم نحو 18 سهم، وانخفض نحو 140 سهم، ولم تتغير مستويات 35 سهم.
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