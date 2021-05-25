البورصة تفقد 11.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.13% بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات وذلك لليوم الثاني على التوالي، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، تحت موجة جني أرباح كبيرة .





وخسر رأس المال السوقي 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.630 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.13%، ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2122 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 3090 نقطة.



