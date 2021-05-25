نائب وزير الاتصالات ببورسعيد لمتابعة المنظومة الرقمية لحصر ممتلكات الدولة



عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لاستعراض تطورات العمل حول تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور دكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية، والتسكين ومديرية الإسكان وإدارة المساحة.



ورحب محافظ بورسعيد بنائب وزير الاتصالات، موجها الشكر لجهود قيادات الوزراة خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى ببورسعيد، مستمعا لمستجدات العمل من مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى عن آخر الأعمال التى تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن.



وأكد نائب وزير الاتصالات أن منظومة العمل تتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الكهرباء، وأصول وممتلكات الدولة، والتسجيل والضريبة العقارية، وسيتم وضع آليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمى ببورسعيد.



ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لإنهاء كافة الأعمال فى أقرب وقت، وذلك بعد أن تم اختيار بورسعيد ضمن التشغيل التجريبى للمنظومة فى ٢٠٢١٤١، وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بكافة انحاء بورسعيد بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية التى ساهمت فى تحقيق التنمية ببورسعيد، مشيرا أنه مع بداية تطبيق مشروع التحول الرقمى حققت المحافظة نسبة كبيرة من سرعة إنجاز الأعمال وتطوير مستوى الأداء وخاصة فى المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أعمال التنمية ببورسعيد.