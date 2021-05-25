صحة قنا: إعطاء لقاح كورونا للعاملين بقطاع السياحة بقنا

أنهت مديرية الصحة بقنا إعطاء لقاح كورونا للعاملين بقطاع السياحة، في إطار حرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة حصول كافة المواطنين على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الفرق الطبية المدربة تقدم اللقاح للعاملين في قطاع السياحة وذلك في فندق بسمة السياحي وباقي الفنادق السياحية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي عمل على التأكد من بيانات العاملين بالفنادق السياحية والحجز لهم على موقع الوزارة وإعطاءهم اللقاح في إطار من الوقاية والحماية، وذلك عقب التأكد من العلامات الحيوية.

وأكد على أن الفريق أعطي اللقاح لجميع الفنادق السياحة بالمحافظة لضمان حصول كافة العاملين بالسياحة للقاح وبصورة مجانية.

