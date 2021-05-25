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الصلاة على جثمان الأنبا سلوانس بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب بشيخوخة صالحه صباح اليوم الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠٢١ م. ١٧ بشنس ١٧٣٧ش. نيافة الحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب العامر بالأقصر.
وقد قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بالصلاه على جثمانه الطاهر بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط.
وسيصلي على جثمانه في ديره العامر الساعة ٧ من مساء اليوم

يتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات رئيسًا ومديرين وعاملين بالعزاء في نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، طالبين من الله نياحا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لمجمع رهبان الدير وكل أولاده ومحبيه.
الصلاة على جثمان الأنبا سلوانس بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط
الصلاة على جثمان الأنبا سلوانس بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط
الصلاة على جثمان الأنبا سلوانس بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط
الصلاة على جثمان الأنبا سلوانس بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط

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