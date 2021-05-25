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"الرقابة المالية" تعلن عن القيمة العادلة لسهم "دايس" عند 2.7 جنيه

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة دايس للملابس الجاهزة والتي بلغت 2.7 جنيه للسهم وذلك بعد قيام المستشار المالي المستقل وهي شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بإستدراك كافة الملاحظات الصادرة من الهيئة للتوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.

وحددت شركة سوليد كابيتال المستشار المالي المستقل، المكلفة بإعداد الدراسة القيمة العادلة عند 2.69 جنيه للسهم ، وسيتم نشر ملخص الدراسة خلال جلسة اليوم ، و يأتي ذلك في ضوء حقها في طلب دراسة للقيمة العادلة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال منذ زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو نسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة.

و قررت البورصة  المصرية إعادة التعامل على أسهم الشركة  بعد إيقافها منذ بداية الجلسة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 54.73 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 120.8 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت خسائر حقوق مساهمي الشركة الأم خلال العام الماضي نحو 56.92 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 116.3 مليون جنيه خلال 2019.

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت 2.19 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 4.5 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل 1.57 مليار جنيه خلال 2019.

وكانت الهيئة طلبت في 21 مارس الماضي بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، في ضوء مانصت عليه أحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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