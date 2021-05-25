Advertisements

وزير الخارجية الأردني: التنسيق مستمر مع مصر والأشقاء لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنية، إن لقاءه مع نظيره الفلسطيني اليوم يبعث رسالة بأن هناك تنسيق للجهود في تلك المرحلة الحساسية عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي في إطار تنسيق المواقف قبيل حضور وزير الخارجية الامريكي الذي يتواجد اليوم بفلسطين وغدًا بعمان.

وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نسعى لهدنة دائمة من خلال التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن مواقف الإدارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بحل الدولتين ورفض الاستيطان وترحيل السكان، والخطوات الاحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام إيجابية وتم بحث كيفية التعامل معها والبناء عليها وايجاد الأفق السياسي.

وتابع وزير الخارجية الأردني، أن هناك تنسيق مستمر مع الأشقاء في فلسطين ومصر وجميع الأشقاء العرب؛ لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، منوهًا بان إعادة إعمار غزة موضوع هام، وهناك تنسيق فيما يتعلق بجهود المملكة والمساعدات التي نعتقد أنها ضرورية.

أخبار تهمك

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. "يويفا" يسمح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يتخذ قرارا حاسما قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

فيلم 'وقفة رجالة" تسبب فى بتر قدم شريف دسوقي.. تعرف على القصة كاملة

منذ ساعة و نصف

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»