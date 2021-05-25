وزير الخارجية الأردني: التنسيق مستمر مع مصر والأشقاء لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنية، إن لقاءه مع نظيره الفلسطيني اليوم يبعث رسالة بأن هناك تنسيق للجهود في تلك المرحلة الحساسية عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي في إطار تنسيق المواقف قبيل حضور وزير الخارجية الامريكي الذي يتواجد اليوم بفلسطين وغدًا بعمان.



وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نسعى لهدنة دائمة من خلال التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن مواقف الإدارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بحل الدولتين ورفض الاستيطان وترحيل السكان، والخطوات الاحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام إيجابية وتم بحث كيفية التعامل معها والبناء عليها وايجاد الأفق السياسي.



وتابع وزير الخارجية الأردني، أن هناك تنسيق مستمر مع الأشقاء في فلسطين ومصر وجميع الأشقاء العرب؛ لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، منوهًا بان إعادة إعمار غزة موضوع هام، وهناك تنسيق فيما يتعلق بجهود المملكة والمساعدات التي نعتقد أنها ضرورية.

