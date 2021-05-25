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تفاصيل تنفيذ 5 قوافل طبية للقرى الأكثر إحتياجا في الدقهلية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم اعداد خطه لتنفيذ 5 قوافل طبية علاجية للقرى الاكثر احتياجا خلال شهر يونيه بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.وذلك فى اطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة


جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية "بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهليه بشأن خطة القوافل الطبية

واوضح وكيل صحة الدقهلية انه يتم تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر يونيه بالقري الآتية قرية أم الرزق مركز شربين يومي 4،5، وقرية الزهيري مركز بني عبيد يومي 7،8، وقرية الحاكيمه مركز ميت غمر يومي 14،15، وقرية اليوسيفية بمركز بني عبيد يومي 21،22، وقرية 49 الدرافيل مركز بلقاس يومي 25،26 لتقديم الخدمه لابناء تلك القري والقرى المجاورة.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة ادراج كافة القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.

وأشار محافظ الدقهلية الى ان منظومه القوافل الطبيه التى يتم تنفيذها بنطاق محافظه الدقهليه بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحه تستهدف تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا فى اماكنهم تخفيفا العبئ عنهم.


وقد اكد " المحافظ " اهتمامه البالغ بوصول الخدمه الصحيه لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظه فى اطار الخطه التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحه٠

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