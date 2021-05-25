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درة تخطف الأنظار بهذه الاطلالة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة درة متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"عدة صور جديدة لها. 

وظهرت درة في الصور وهي مُرتدية فستان كب طويل باللون الأبيض، وشنطة باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها. 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة السينمائية، مشاركتها في فيلم "يوم وليلة" والذي حقق نجاحا كبيرا وشاركها دور البطولة عدد من الفنانين منهم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل.
درة تخطف الأنظار بهذه الاطلالة عبر "إنستجرام"
درة تخطف الأنظار بهذه الاطلالة عبر "إنستجرام"

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