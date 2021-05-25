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نائبة تتساءل عن مدى صحة وقف التعامل مع عملة "الجنيه" الورقية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة شيماء حلاوه، عضو لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب، إنه ورد الكثير من الشكاوي من قبل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بشأن عدم قبول بعض المحلات ووسائل النقل الجماعي وبعض الأسواق عملة الجنية الورقي، فهناك رفض للتعامل عليها دون اى توضيح وهو ما يرهق المواطن ويؤذية.

لذا وجب السؤال عن ما اذا كان هناك اى قرار بوقف التعامل بعملة "الجنيه" الورقي من عدمه.
و ما هى الية المواطن لرفض مثل هذه التصرفات؟

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة المالية الوقوف في هذا الأمر وتوضيح مدي وقف التعامل عليها من قبل وزارة المالية.

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