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قيادات عسكرية في مالي تعلن تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:18 م
مالي
مالي
وكالات
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أعلنت قيادات عسكرية في مالي، اليوم الثلاثاء، تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى الهدوء وإطلاق سراح القادة المحتجزين في مالي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل،

 

وفي وقت سابق، اعتُقل رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطع البث التلفزيوني الرسمي.

 

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن ضباطًا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

 

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

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مالي قيادات عسكرية القادة الانتقاليين

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