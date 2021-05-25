8 رسائل مهمة لوزير الإسكان أمام البرلمان.. تعرف عليها

أدلى وزير الاسكان والمرافق العامة عاصم الجزار، بعدة رسائل هامة اليوم الثلاثاء، خلال تواجده في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي.



وشهدت الجلسة طرح النواب نحو 70 طلب احاطة وسؤال حول ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، وتوقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أداها بها وزير الإسكان أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء:



- حجم العمل الذى تم خلال الـ6 سنوات الأخيرة من التمويل والقدرات المضافة لشبكات الصرف الصحى يكافئ ما تم إنجازه خلال 40 عام مضت.



- الفترة الماضية شهدت تنفيذ 864 مشروع صرف صحى بإجمالى 96 مليون متر مكعب بتكلفة 76 مليار جنيه لخدمة 45 مليون مواطن، وبعض أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى تعطل بعض المشروعات نتيجة تقاعس الشركات.



- لا يوجد فى مصر تلوث للمنتجات الزراعية، وكثيرا ما تتردد أقاويل عن خلط مياه الشرب بمياه الشرب الصحى، وهذا الأمر غير ممكن فنيا.



- مياه الشرب على أعماق والصرف الصحى على طبقات أعمق، ومياه الصرف الصحى تسير بالانحدار، أما مياه الشرب تسير بالضغط ولو الاتنين اتكسروا، بفرض إنهم قريبين من بعض ودا مش حقيقى، مستحيل مياه الانحدار تختلط بمياه الضغط.



- من يريد من النواب التأكد من نتائج تحليلات عينات اى محطة مياه شرب، عليه أن يروح للشركات او الجهاز التنظيمى لمياه الشرب.





- بعض أعضاء المجلس يقترحون أو يطالبون بمنح من فقد منزله أو مسكنه لأى سبب من الأسباب وحدة إسكان اجتماعى، وهو أمر يخالف القانون الذى حدد الفئات المستحقة..



- البعض يعانى من هدم مبانيه لأى سبب من الأسباب، والقانون لا يُمكن الوزير من منح وحدة خارج استهداف الإسكان الاجتماعى.



- من فقد منزله لأية سبب لا يمكن منحه وحدة من الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه أحيانا يتم اللجوء للمحافظة وتمويلها لشراء وحدات سكنية لمن فقدوا منازلهم، وذلك فى إطار الحوكمة.



