Advertisements

8 رسائل مهمة لوزير الإسكان أمام البرلمان.. تعرف عليها

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
أدلى وزير الاسكان والمرافق العامة عاصم الجزار، بعدة رسائل هامة اليوم الثلاثاء، خلال تواجده في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

وشهدت الجلسة طرح النواب  نحو 70 طلب احاطة وسؤال حول ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، وتوقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أداها بها وزير الإسكان أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء:

- حجم العمل الذى تم خلال الـ6 سنوات الأخيرة من التمويل والقدرات المضافة لشبكات الصرف الصحى يكافئ ما تم إنجازه خلال 40 عام مضت.

- الفترة الماضية شهدت تنفيذ 864 مشروع صرف صحى بإجمالى 96 مليون متر مكعب بتكلفة 76 مليار جنيه لخدمة 45 مليون مواطن، وبعض أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى تعطل بعض المشروعات نتيجة تقاعس الشركات.

- لا يوجد فى مصر تلوث للمنتجات الزراعية، وكثيرا ما تتردد أقاويل عن خلط مياه الشرب بمياه الشرب الصحى، وهذا الأمر غير ممكن فنيا.

- مياه الشرب على أعماق والصرف الصحى على طبقات أعمق، ومياه الصرف الصحى تسير بالانحدار، أما مياه الشرب تسير بالضغط ولو الاتنين اتكسروا، بفرض إنهم قريبين من بعض ودا مش حقيقى، مستحيل مياه الانحدار تختلط بمياه الضغط.

- من يريد من النواب التأكد من نتائج تحليلات عينات اى محطة مياه شرب، عليه أن يروح للشركات او الجهاز التنظيمى لمياه الشرب.


- بعض أعضاء المجلس يقترحون أو يطالبون بمنح من فقد منزله أو مسكنه لأى سبب من الأسباب وحدة إسكان اجتماعى، وهو أمر يخالف القانون الذى حدد الفئات المستحقة..

- البعض يعانى من هدم مبانيه لأى سبب من الأسباب، والقانون لا يُمكن الوزير من منح وحدة خارج استهداف الإسكان الاجتماعى.

- من فقد منزله لأية سبب لا يمكن منحه وحدة من الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه أحيانا يتم اللجوء للمحافظة وتمويلها لشراء وحدات سكنية لمن فقدوا منازلهم، وذلك فى إطار الحوكمة.

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 17 ساعة

فيلم 'وقفة رجالة" تسبب فى بتر قدم شريف دسوقي.. تعرف على القصة كاملة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يتخذ قرارا حاسما قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

كان مصابا بكورونا.. بدرية طلبة تكشف عن حالة شريف دسوقي قبل بتر ساقه

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. "يويفا" يسمح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:03 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»