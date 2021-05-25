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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 25-5- 2021
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:19 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 25-5-2021
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في البنوك الثلاثاء
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى في افتتاحية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-5-2021، بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى من البنك الأهلي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-5-2021
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-5-2021 خلال بداية التعاملات الصبياحية وذلك بعد ارتفاعه امس ليسجل الذهب 810 جنيهات للجرام من عيار 21 .. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25- 5-2021 في البنوك
استقرت اسعار العملات اليوم الثلاثاء 25- 5-2021، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.91 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يبحثان التعاون ضمن مبادرة "حياة كريمة "
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالدقى وذلك بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.. التفاصيل من هنا
"الضرائب": تفعيل إقرار ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى.. التفاصيل من هنا
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يتابعان تنفيذ المشروعات المشتركة
عقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا أمس الاثنين؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين.. التفاصيل من هنا
وزيرة الصناعة تبحث مع اتحاد غرفة البحرين سبل تعزيز
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي بين مصر ومملكة البحرين بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.ز التفاصيل من هنا
بشرى سارة لحجازي وحدات دار مصر في حدائق اكتوبر
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": تنفيذ سوقين تجاريتين بمنطقة النوادي بالمنيا الجديدة
صرح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم الانتهاء من سوقين تجاريتين بمنطقة النوادي بالمدينة، وذلك في إطار زيادة الخدمات وتلبية متطلبات الساكنين وتوفير فرص العمل.. التفاصيل من هنا
قناة السويس تخفض التعويض المطلوب عن جنوح سفينة إلى 550 مليون دولار
أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في هذا المجرى الملاحي في (مارس)، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.. التفاصيل من هنا
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