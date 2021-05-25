أحمد زاهر يوجه رسالة للراحل سمير غانم

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي على انستجرام، وكانت الصورة للنجم الراحل سمير غانم وهو يحتضن بناته.







و علق أحمد زاهر علي الصورة قائلا : ربنا يرحمك و يحسن اليك يا حبيب الملايين " .





تعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.





وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"



