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«البرلمان» يقر 4 اتفاقيات بقروض ومنح.. تعرف عليها

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إقرار المجلس 4 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات قروض ومنح، والتي جاءت على النحو التالي:

• طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 332021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021.


• طريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2992020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021.

• طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 2712021، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021.

• طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 332021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021.

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