الخميس.. حسب الله الكفراوي وزير الغلابة في "حدوتة مصرية" على إذاعة الشرق الأوسط

في حلقة خاصة من برنامج "حدوتة مصرية"، عن وزير الغلابة المهندس حسب الله الكفراوي، يُذاع حوار كانت قد أجرته الإذاعة منذ سنوات معه، والذي تحدث فيه عن مشوار حياته، ولماذا فكر في إنشاء المدن الجديدة، ولماذا اختاره الرئيس السادات وزيرًا للإسكان.





وقالت الإذاعة في بيان لها، إن لقب "وزير الغلابة"، هو اللقب الذي احتكره ولايزال يحتكره المهندس حسب الله الكفراوي؛ حيث أنه في عهده بدأت الخطوات الأولى لإنشاء الطريق الدائري الذي يربط العاصمة بالمدن الجديدة.





كما يستضيف البرنامج نجله المهندس عبدالعزيز الكفراوي، والذي يتحدث عن والده الوزير والأب والإنسان.





وأضافت الإذاعة أن المهندس حسب الكفراوي أحد رجال مصر العظماء، التي قدمت لبلدها خدمات جليلة، وتستحق تسليط الضوء عليها، حتى تظل في ذكرة الأجيال وقدوة تحتذى للشباب، فهو أحد الرموز الوطنية المحترمة نظيفة اليد.



