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أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوياتها في أسبوع

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابق مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 68.16 دولار للبرميل بعد افتتاح الأسواق الأوروبية، بعد أن قفزت ثلاثة بالمئة أمس الاثنين. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6 بالمئة لتسجل 65.63 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع. انتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة غير متأكدة بعد إن كانت إيران ستمتثل إلى التزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.

وقال كومرتس بنك في مذكرة "يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعا إلى السوق العالمية."

 

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