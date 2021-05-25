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تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 03:30 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
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أعلنت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الشكل المتوقع لقرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022)، وجدول مباريات البطولة.

وسيسدل الستار على منافسات النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج" يوم السبت المقبل، بمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب "الدراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.

بينما ستقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، غدا الأربعاء، بمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال اإسباني.

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد وبرشلونة سيحتلان التصنيف الثاني، بينما سيحتل ميلان العائد بعد 7 سنوات للمشاركة في دوري الأبطال، التصنيف الرابع.

وسيكون تصنيف المجموعات كالتالي:

المستوى الأول: بطل دوري أبطال أوروبا (مانشستر سيتي أو تشيلسي) وفي حالة فوز السيتي ينضم زينيت سان بطرسبورغ - بطل الدوري الأوروبي (مانشستر يونايتد أو فياريال) - أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - إنتر ميلان - ليل - سبورتنغ لشبونة.

المستوى الثاني: ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - باريس سان جيرمان - ليفربول - إشبيلية - مانشستر يونايتد (إذا فاز بالدوري الأوروبي، سيحل محله دورتموند) - تشيلسي (إذا فاز بدوري أبطال أوروبا، سيحل محله دورتموند أو بورتو).

المستوى الثالث: زينيت بطرسبورغ - بوروسيا دورتموند - بورتو - أياكس - شاختيور دونيتسك - لايبزيغ - ريد بول سالزبورغ - بنفيكا.

المستوى الرابع: أتالانتا - دينامو كييف - دينامو زغرب - سلافيا براغ - كوبنهاغن - بروج - ميلان - فولفسبورغ.

مواعيد الأدوار:

مرحلة الملحق المؤهل

22 يونيو 2021: الدور نصف النهائي من الجولة التمهيدية

25 يونيو 2021: نهاية الجولة التمهيدية

6/7 و13/14 يوليو 2021: الجولة التأهيلية الأولى

20/21 و27/28 يوليو 2021: الجولة التأهيلية الثانية

3/4 و10 أغسطس 2021: الجولة التأهيلية الثالثة

17/18 و24/25 أغسطس 2021: تصفيات

مرحلة المجموعات:

14 و15 سبتمبر 2021: الجولة الأولى

28 و29 سبتمبر 2021: الجولة الثانية

19 و20 أكتوبر 2021: الجولة الثالثة

2 و3 نوفمبر 2021: الجولة الرابعة

23 و24 نوفمبر 2021: الجولة الخامسة

7 و8 ديسمبر 2021: الجولة السادسة

دور الـ 16:

15/16/22/23 فبراير و8/9/15/16 مارس 2022

الدور ربع النهائي:

5/6 أبريل و12/13 من نفس الشهر 2022

الدور نصف النهائي:

26 و 27 (الذهاب) أبريل 3 و 4 مايو 2022 (الإياب)

المباراة النهائية

28 مايو 2022

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