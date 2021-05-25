حجز محاكمة متهم للحكم في قضية لجنتي العمليات والتأمين لـ ٢١ يونيو







حجزت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية في القضية ٣٥٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمعروفة باسم "لجنتي العمليات والتأمين"، لجلسة ٢١ يونيو للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.



واتهمت النيابة العامة المتهم مصطفي حسن محمد بالانضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الي جماعة الاخوان الارهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات



وايضا قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الاسود ) قبل الحصول علي ترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.