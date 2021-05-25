عاجل - الأهلي يؤجل حسم صفقة نجم منتخب مصر

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الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الانتظار من أجل حسم التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي إنبي  ومنتخب مصر الأوليمبي والمعار من نادي النجوم، خلال الفترة المقبلة.

ويعد كريم فؤاد أحد أبرز أهداف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الجديد.

ويلعب كريم فؤاد في صفوف نادي إنبي معارًا من نادي النجوم لمدة موسم على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، ويحق لإنبي شراء اللاعب بشرط دفع 15 مليون يورو للحصول على خدماته.

وينتظر النادي الأهلي تحديد نادي إنبي مصير كريم فؤاد سواء بدفع 15 مليون جنيه مصري، وتحويل الإعارة للشراء وحينها سوف يتفاوض المارد الأحمر مع الفريق البترولي الذي سيمتلك آنذاك كامل بطاقة اللاعب.

أما في حال قرر نادي إنبي التراجع عن ضم كريم فؤاد، حينها سوف يتفاوض الأهلي مع نادي النجوم.

ويبدو أن الأقرب هو رفض انبي تحويل الإعارة لشراء بسبب تعثر توفير القيمة المالية المطلوبة، في شراء كريم فؤاد.

ويمتلك الأهلي ورقة رابحة تتمثل في رغبة صاحب الـ21 عامًا، باللعب في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ورفض مفاوضات جميع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

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منتخب مصر كريم فؤاد الأهلي إنبي

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