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مشرف عام المتاحف: متحف كفر الشيخ متفرد في السيناريو والموقع

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد الدكتور أحمد حميده المشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية متحف آثار كفر الشيخ، ورافقه في جولته هدى سعد مدير عام مكتب السيد رئيس قطاع المتاحف، وأمل عز العرب مدير عام إدارة العلاقات العامة بقطاع المتاحف، واستقبلهم الدكتور أسامة فريد مدير عام متحف كفر الشيخ، والسادة الأمناء والعاملين بالمتحف.

جاءت الزيارة في إطار مجموعة من الزيارات الميدانية للمتاحف الإقليمية التابعة لقطاع المتاحف بجميع أنحاء الجمهورية، والتي استهلها بمتحف كفر الشيخ كأحد المتاحف الإقليمية الجديدة، في ظل تكليفه كمشرف عام على الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية، بجانب عمله مدير عام لمتحف إخناتون بالمنيا الجاري إنشائه.

وتناولت الزيارة جولة بالمتحف للتعرف على سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف، ومناقشة السادة الأمناء حول أهمية القطع الأثرية المعروضة بالمتحف وأهميتها التاريخية، وكافة الأنشطة التي يقدمها على مدار العام ضمن خطة تم وضعها مسبقًا في ظل وجود جائحة كورونا، والمتحف ميتميز بموقعه وسيناريو العرض وكيفية توظيف القطع الأثرية لخدمته.

واجتمع حميده مع كافة العاملين بالمتحف، للتعرف على كافة الإدارات والأقسام الموجودة بالمتحف، كما تم التعرف على أهم الصعوبات التي تواجههم في العمل ومناقشة مقتراحاتهم لكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار خطة زمنية لكل مشكلة للتغلب عليها في اقرب وقت ممكن، ووضع خطة مستقبلية لتنفيذها للإرتقاء بمنظومة العمل بالمتحف، مع إعادة توزيع بعض الادوار بالتعاون مع مدير المتحف.
مشرف عام المتاحف: متحف كفر الشيخ متفرد في السيناريو والموقع
مشرف عام المتاحف: متحف كفر الشيخ متفرد في السيناريو والموقع
مشرف عام المتاحف: متحف كفر الشيخ متفرد في السيناريو والموقع
مشرف عام المتاحف: متحف كفر الشيخ متفرد في السيناريو والموقع

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