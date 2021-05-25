الإعلان عن قائمة إنجلترا لمنافسات يورو 2020

استدعى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أربعة لاعبين للمرة الأولى، وهم بين وايت وبين جودفري وسام جونستون وآرون رامسدال، في قائمته الأولية التي تضم 33 لاعبا استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).





كما استدعى ساوثجيت لاعب أستون فيلا أولي واتكينز، ولكنه استبعد باتريك بامفورد.





وسيختار ساوثجيت قائمته النهائية التي تضم 26 لاعبا يوم الثلاثاء المقبل.





وتم استبعاد جيمس ماديسون، لاعب ليستر، وإيريك داير، لاعب توتنهام، وحارس بيرنلي المصاب نيك بوب.





وكانت أحد النقاط الرئيسية للحديث متعلقة بالظهير الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، الذي استبعده ساوثجيث من قائمة الفريق في مارس الماضي.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه بتواجد كل من كيران تريبير، لاعب أتلتيكو مدريد، وكايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، وريس جيمس، لاعب تشيلسي، فإنه على الأرجح سيخرج لاعبا منهم من الفائمة النهائية.





ويأمل رامسدال، حارس شيفيلد يونايتد، وجونستون، لاعب ويست بروميتش، وجودفري، لاعب إيفرتون، ووايت، لاعب برايتون، أن يحصلوا على مشاركتهم الأولى مع المنتخب، إذا تمكنوا من البقاء في القائمة النهائية للبطولة.





وتم ضم لاعبين شابين هما جود بيلينجهام /17 عاما/ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، وبوكايو ساكا /19 عاما/ لاعب أرسنال.





ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا أمام منتخبات كرواتيا واسكتلندا والتشيك، وكل مبارياته ستلعب على ملعب ويمبلي.





وفيما يلي القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي





حراسة المرمى: ديان هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (ويست بروميتش)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدال (شيفيلد يونايتد).





الدفاع: جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي) ولوك شو وهاري ماجوير (مانشستر يونايتد)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، وتيرون مينجز (أستون فيلا)، ريس جيمس وبين تشيلويل (تشيلسي)، كونور كوادي (وولفرهامبتون)، بين جودفري (إيفرتون)، كيران تريبير (أتلتيكو مدريد)، بين وايت (برايتون).





الوسط: ماسون مونت (تشيلسي)، ديكلان رايس (ويستهام)، جوردان هيندرسون (ليفربول)، جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، فيل فودي (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (أستون فيلا)، كالفين فيليبس (ليدز)، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد)، جيمس وارد (ساوثهامبتون)، بوكايو ساكا (أرسنال).





الهجوم: هاري كين (توتنهام)، ماركوس راشفورد وماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).



