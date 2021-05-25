Advertisements

الإعلان عن قائمة إنجلترا لمنافسات يورو 2020

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
استدعى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أربعة لاعبين للمرة الأولى، وهم بين وايت وبين جودفري وسام جونستون وآرون رامسدال، في قائمته الأولية التي تضم 33 لاعبا استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

كما استدعى ساوثجيت لاعب أستون فيلا أولي واتكينز، ولكنه استبعد باتريك بامفورد.

وسيختار ساوثجيت قائمته النهائية التي تضم 26 لاعبا يوم الثلاثاء المقبل.

وتم استبعاد جيمس ماديسون، لاعب ليستر، وإيريك داير، لاعب توتنهام، وحارس بيرنلي المصاب نيك بوب.

وكانت أحد النقاط الرئيسية للحديث متعلقة بالظهير الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، الذي استبعده ساوثجيث من قائمة الفريق في مارس الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه بتواجد كل من كيران تريبير، لاعب أتلتيكو مدريد، وكايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، وريس جيمس، لاعب تشيلسي، فإنه على الأرجح سيخرج لاعبا منهم من الفائمة النهائية.

ويأمل رامسدال، حارس شيفيلد يونايتد، وجونستون، لاعب ويست بروميتش، وجودفري، لاعب إيفرتون، ووايت، لاعب برايتون، أن يحصلوا على مشاركتهم الأولى مع المنتخب، إذا تمكنوا من البقاء في القائمة النهائية للبطولة.

وتم ضم لاعبين شابين هما جود بيلينجهام /17 عاما/ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، وبوكايو ساكا /19 عاما/ لاعب أرسنال.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا أمام منتخبات كرواتيا واسكتلندا والتشيك، وكل مبارياته ستلعب على ملعب ويمبلي.

وفيما يلي القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي

حراسة المرمى: ديان هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (ويست بروميتش)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدال (شيفيلد يونايتد).

الدفاع: جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي) ولوك شو وهاري ماجوير (مانشستر يونايتد)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، وتيرون مينجز (أستون فيلا)، ريس جيمس وبين تشيلويل (تشيلسي)، كونور كوادي (وولفرهامبتون)، بين جودفري (إيفرتون)، كيران تريبير (أتلتيكو مدريد)، بين وايت (برايتون).

الوسط: ماسون مونت (تشيلسي)، ديكلان رايس (ويستهام)، جوردان هيندرسون (ليفربول)، جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، فيل فودي (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (أستون فيلا)، كالفين فيليبس (ليدز)، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد)، جيمس وارد (ساوثهامبتون)، بوكايو ساكا (أرسنال).

الهجوم: هاري كين (توتنهام)، ماركوس راشفورد وماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاري كين راشفورد إنجلترا

أخبار تهمك

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ ساعة و 25 دقيقة

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 7 ساعات

فيلم 'وقفة رجالة" تسبب فى بتر قدم شريف دسوقي.. تعرف على القصة كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

صلاح يترك مكانه المفضل لـ"محرز"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يؤجل حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 39 دقيقة

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

هاري كين يزين كتيبة إنجلترا في دوري الأمم

ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء مباريات أمس السبت 2/11/2019

ظهور تشامبرلين.. ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي مونتينجرو وكوسوفو في تصفيات يورو 2020

موعد مباراة إنجلترا والجبل الأسود اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات يورو 2020

مانشستر سيتي يواصل إهداره للنقاط.. ملخص مباراة السيتزينز ضد نيوكاسل في البريميرليج

ساوثجيت يُعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي أيسلندا والدنمارك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

03:30 م

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»