نجم نهضة بركان يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

صرح لاعب نهضة بركان المغربي زكرياء حدراف، بأن فريقه سيكون خصماً قوياً أمام الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبل ف يقطر.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نهضة بركان مساء الجمعة المقبل في السادسة، في الدوحة بقطر، في مباراة السوبر الإفريقي.





وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "البطولة" المغربية قال حدراف: "الأهلي المصري فريق لديه اسمه داخل القارة الإفريقية، لكن ذلك لا يدل على أن نهضة بركان سيكون خصمًا سهلًا، أو أننا لن نكون في المستوى الجيد".





وأكد: "هم لاعبون ونحن أيضا لاعبون مجربون، توجت بهذا اللقب رفقة الرجاء وفي نفس الدولة، الآن أتيحت لي الفرصة للمرة الثانية رفقة نهضة بركان، أتمنى أن نسعد الجماهير البركانية خاصة والمغربية عامة".



